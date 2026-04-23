Plurilock Security gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Plurilock Security ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Plurilock Security die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plurilock Security in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen CAD im Vergleich zu 20,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CAD. Im Vorjahr hatten -0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Plurilock Security in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,99 Millionen CAD im Vergleich zu 59,12 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at