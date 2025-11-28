Plurilock Security: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Plurilock Security veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plurilock Security ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plurilock Security in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,4 Millionen CAD im Vergleich zu 14,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at