Plurilock Security stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plurilock Security hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 11,3 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at