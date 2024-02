Plus Alpha Consulting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Plus Alpha Consulting lud am 15.02.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 16,64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Plus Alpha Consulting 12,59 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plus Alpha Consulting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,76 JPY sowie einem Umsatz von 3,17 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at