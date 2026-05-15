Plus Alpha Consulting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Plus Alpha Consulting hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plus Alpha Consulting ein EPS von 26,43 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Plus Alpha Consulting 4,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at