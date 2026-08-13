Plus Alpha Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plus Alpha Consulting hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,10 JPY erwirtschaftet worden.

Plus Alpha Consulting hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at