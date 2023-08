Plus Alpha Consulting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Plus Alpha Consulting präsentierte am 15.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 2,85 Milliarden JPY gegenüber 1,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 13,31 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 2,78 Milliarden JPY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at