Plus Alpha Consulting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Plus Alpha Consulting hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,26 JPY gegenüber 23,30 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plus Alpha Consulting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 78,60 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plus Alpha Consulting 73,16 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Plus Alpha Consulting in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,91 Milliarden JPY im Vorjahr.

ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird am Montag mit einer ruhigen Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.
