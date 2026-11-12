Plus Alpha Consulting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Plus Alpha Consulting hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,27 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 125,38 JPY gegenüber 78,60 JPY im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Plus Alpha Consulting einen Umsatz von 17,08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at