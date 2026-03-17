18.03.2026 00:01:51

Plus-Size Southwest Passengers Say New Extra-Seat Policy Has Led to Fat Shaming

Since the airline changed its policy on larger passengers this year, travelers say agents have publicly scrutinized their bodies and made them buy extra seats.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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