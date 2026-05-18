Plus Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Plus Therapeutics hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Plus Therapeutics 1,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at