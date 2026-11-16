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16.11.2026 06:31:29
Plus Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Plus Therapeutics hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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