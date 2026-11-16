Plus Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Plus Therapeutics hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at