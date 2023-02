Plus Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Plus Therapeutics ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Plus Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plus Therapeutics ein EPS von -1,110 USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,738 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,35 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at