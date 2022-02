Plus Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Plus Therapeutics hat am 25.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Das EPS lag bei 0,010 USD. Im letzten Jahr hatte Plus Therapeutics einen Gewinn von -0,670 USD je Aktie eingefahren.

Plus Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,110 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,860 USD je Aktie gewesen.

