Plus Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Plus Therapeutics stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,31 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Plus Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 70,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at