Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
10.03.2026 12:26:43
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen
Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,69 Prozent höher bei 5 837,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,816 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,357 Prozent stärker bei 5 705,47 Punkten, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 855,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 705,47 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 047,06 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 5 708,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 386,98 Punkten berechnet.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,213 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 6,46 Prozent auf 41,47 EUR), Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 156,95 EUR), Deutsche Bank (+ 4,67 Prozent auf 27,79 EUR), Siemens (+ 4,50 Prozent auf 231,05 EUR) und Bayer (+ 4,35 Prozent auf 39,23 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 171,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 32,53 EUR), Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 242,70 EUR), Enel (+ 0,82 Prozent auf 9,60 EUR) und Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 1 641,50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 542 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 442,306 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index.
