SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
|
20.03.2026 09:28:48
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,22 Prozent fester bei 5 682,30 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,811 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,452 Prozent auf 5 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 613,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 682,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 639,19 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,592 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 131,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 450,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. 5 543,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,18 Prozent auf 39,02 EUR), Bayer (+ 4,12 Prozent auf 40,05 EUR), Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 149,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,53 Prozent auf 45,04 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,18 Prozent auf 5,16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,90 Prozent auf 23,64 EUR), UniCredit (-0,54 Prozent auf 62,37 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 248,70 EUR), Enel (+ 0,28 Prozent auf 9,43 EUR) und SAP SE (+ 0,40 Prozent auf 160,64 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 382 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 450,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:26