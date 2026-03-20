Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,22 Prozent fester bei 5 682,30 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,811 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,452 Prozent auf 5 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 613,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 682,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 639,19 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,592 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 131,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 450,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. 5 543,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,18 Prozent auf 39,02 EUR), Bayer (+ 4,12 Prozent auf 40,05 EUR), Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 149,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,53 Prozent auf 45,04 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,18 Prozent auf 5,16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,90 Prozent auf 23,64 EUR), UniCredit (-0,54 Prozent auf 62,37 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 248,70 EUR), Enel (+ 0,28 Prozent auf 9,43 EUR) und SAP SE (+ 0,40 Prozent auf 160,64 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 382 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 450,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at