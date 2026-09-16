Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance 16.09.2026 15:58:58

Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 5 316,24 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,125 Prozent stärker bei 5 302,04 Punkten, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 333,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 302,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,268 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 320,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 537,45 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,89 Prozent auf 11,31 GBP), Enel (+ 1,84 Prozent auf 8,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 77,98 CHF) und Rio Tinto (+ 1,37 Prozent auf 72,45 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,41 Prozent auf 36,01 GBP), BP (-1,33 Prozent auf 5,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,24 Prozent auf 80,98 GBP), UBS (-0,98 Prozent auf 41,45 CHF) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 210 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 534,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

mehr Analysen
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,02 2,09% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 424,40 2,27% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,59 -0,09% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,97 1,20% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 0,82% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 95,14 -0,69% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,34 0,64% National Grid plc
Novartis AG 121,10 -0,07% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 012,60 0,42% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 84,19 0,79% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,75 0,17% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 141,04 3,64% Siemens Energy AG
UBS 44,28 1,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 344,26 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen