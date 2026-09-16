Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50-Performance
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16.09.2026 15:58:58
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen
Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 5 316,24 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,125 Prozent stärker bei 5 302,04 Punkten, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 333,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 302,04 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,268 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 320,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 537,45 Punkte.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,89 Prozent auf 11,31 GBP), Enel (+ 1,84 Prozent auf 8,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 77,98 CHF) und Rio Tinto (+ 1,37 Prozent auf 72,45 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,41 Prozent auf 36,01 GBP), BP (-1,33 Prozent auf 5,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,24 Prozent auf 80,98 GBP), UBS (-0,98 Prozent auf 41,45 CHF) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 210 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 534,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
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|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,02
|2,09%
|ASML NV
|1 424,40
|2,27%
|BP plc (British Petrol)
|6,59
|-0,09%
|Enel S.p.A.
|8,97
|1,20%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,78
|0,82%
|London Stock Exchange (LSE)
|95,14
|-0,69%
|National Grid plc
|13,34
|0,64%
|Novartis AG
|121,10
|-0,07%
|Rheinmetall AG
|1 012,60
|0,42%
|Rio Tinto plc
|84,19
|0,79%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,75
|0,17%
|Siemens Energy AG
|141,04
|3,64%
|UBS
|44,28
|1,05%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 344,26
|0,58%