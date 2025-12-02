Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Kursverlauf
|
02.12.2025 17:58:43
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen
Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 4 802,20 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent leichter bei 4 795,89 Punkten in den Handel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 792,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 822,83 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4 754,45 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Wert von 4 509,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 364,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,68 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,90 Prozent auf 1 490,00 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), Novartis (+ 1,86 Prozent auf 106,20 CHF), Roche (+ 1,39 Prozent auf 313,30 CHF) und GSK (+ 1,06 Prozent auf 18,19 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Novo Nordisk (-2,35 Prozent auf 307,05 DKK), Unilever (-1,67 Prozent auf 44,83 GBP), Nestlé (-1,32 Prozent auf 79,00 CHF), Diageo (-1,32 Prozent auf 17,25 GBP) und Airbus SE (-1,04 Prozent auf 190,58 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 691 969 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 350,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
