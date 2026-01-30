Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen

So performte der STOXX 50 am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 5 078,30 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 5 040,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 095,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 038,31 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,340 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 921,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 784,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 597,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR), Diageo (+ 2,29 Prozent auf 16,76 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR) und UniCredit (+ 1,52 Prozent auf 73,47 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-1,62 Prozent auf 67,38 GBP), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), RELX (-0,58 Prozent auf 25,79 GBP), UBS (-0,52 Prozent auf 36,39 CHF) und Airbus SE (-0,25 Prozent auf 193,46 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 704 564 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 462,951 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

