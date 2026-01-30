Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

STOXX-Handel im Fokus 30.01.2026 17:59:17

Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen

So performte der STOXX 50 am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 5 078,30 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 5 040,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 095,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 038,31 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,340 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 921,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 784,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 597,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR), Diageo (+ 2,29 Prozent auf 16,76 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR) und UniCredit (+ 1,52 Prozent auf 73,47 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-1,62 Prozent auf 67,38 GBP), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), RELX (-0,58 Prozent auf 25,79 GBP), UBS (-0,52 Prozent auf 36,39 CHF) und Airbus SE (-0,25 Prozent auf 193,46 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 704 564 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 462,951 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

Analysen zu Rheinmetall AG

30.01.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE
ASML NV 1 203,20 -1,09% ASML NV
BNP Paribas S.A. 90,80 0,31% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,35 1,31% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,13 2,07% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 19,45 1,57% Diageo plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 1,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,24 0,40% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 774,50 -1,69% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 76,40 -3,35% Rio Tinto plc
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Siemens AG 255,50 -0,78% Siemens AG
UBS 39,74 -0,95% UBS
UniCredit S.p.A. 73,44 1,17% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 084,12 0,80%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

