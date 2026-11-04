Stoxx Europe 50
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04.11.2026 17:58:45
Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen
Am Mittwoch gewann der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,87 Prozent auf 5 461,38 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 5 370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,97 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 370,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 471,24 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 298,36 Punkte. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 5 505,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,17 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 5,57 Prozent auf 285,20 DKK), Intesa Sanpaolo (+ 5,05 Prozent auf 6,33 EUR), HSBC (+ 4,79 Prozent auf 13,18 GBP), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF) und UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 78,41 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), BP (-3,00 Prozent auf 5,72 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,76 Prozent auf 37,96 GBP) und Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 003,40 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 32 453 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 542,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,14
|0,55%
|ASML NV
|1 248,40
|2,72%
|Barclays plc
|5,07
|-0,63%
|BP plc (British Petrol)
|6,75
|0,72%
|HSBC Holdings plc
|15,41
|-0,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,12
|-1,31%
|Novo Nordisk
|35,81
|-0,43%
|Rheinmetall AG
|829,30
|-0,02%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,75
|0,51%
|Siemens AG
|269,20
|-0,17%
|Siemens Energy AG
|113,50
|0,62%
|UBS
|43,10
|-0,30%
|UniCredit S.p.A.
|75,68
|-0,67%
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