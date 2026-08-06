Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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06.08.2026 12:26:45
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Plus
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 6 517,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,541 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,191 Prozent auf 6 489,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 476,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 489,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 521,74 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,45 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 398,01 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 6 027,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 263,29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,40 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 521,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,28 Prozent auf 6,82 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 153,54 EUR), Allianz (+ 1,33 Prozent auf 442,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 521,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), Infineon (-0,45 Prozent auf 59,81 EUR), Eni (-0,45 Prozent auf 23,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 47,07 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,29 Prozent auf 55,42 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 640 889 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
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|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
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|28.07.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|435,50
|-1,09%
|ASML NV
|1 503,20
|0,91%
|BASF
|51,38
|0,53%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,26
|0,00%
|Eni S.p.A.
|23,02
|-1,77%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|0,01%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,00
|0,28%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,80
|-1,53%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Siemens Energy AG
|153,48
|0,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 523,86
|0,33%
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