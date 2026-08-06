Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Euro STOXX 50-Performance im Blick 06.08.2026 12:26:45

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 6 517,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,541 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,191 Prozent auf 6 489,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 476,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 489,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 521,74 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,45 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 398,01 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 6 027,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 263,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,40 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 521,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,28 Prozent auf 6,82 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 153,54 EUR), Allianz (+ 1,33 Prozent auf 442,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 521,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), Infineon (-0,45 Prozent auf 59,81 EUR), Eni (-0,45 Prozent auf 23,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 47,07 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,29 Prozent auf 55,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 640 889 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Allianz 435,50 -1,09% Allianz
ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,02 -1,77% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 0,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,80 -1,53% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,48 0,30% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

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