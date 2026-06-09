Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent stärker bei 6 115,08 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,073 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,058 Prozent auf 6 058,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 062,29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 058,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 124,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 685,20 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 5 421,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,52 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3,48 Prozent auf 80,96 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,63 Prozent auf 5,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 27,91 EUR), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 223,40 EUR) und Allianz (+ 1,71 Prozent auf 380,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,42 Prozent auf 155,86 EUR), BASF (-1,38 Prozent auf 48,18 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 35,25 EUR), Eni (-0,47 Prozent auf 23,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 87,52 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 303 397 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 563,558 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at