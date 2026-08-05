DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 05.08.2026 15:58:50

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 6 500,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,491 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 6 493,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 476,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 518,99 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 412,68 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5 869,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 249,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,12 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 518,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 3,05 Prozent auf 49,72 EUR), SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR), Rheinmetall (+ 2,25 Prozent auf 1 227,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 23,47 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,95 Prozent auf 55,44 EUR), Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,06 Prozent auf 47,70 EUR) und UniCredit (-0,79 Prozent auf 84,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 888 628 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 547,139 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
Bayer 49,78 1,04% Bayer
Deutsche Börse AG 273,80 1,60% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,02 -1,77% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
UniCredit S.p.A. 84,40 -0,18% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen