Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 6 500,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,491 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 6 493,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 476,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 518,99 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 412,68 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5 869,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 249,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,12 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 518,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 3,05 Prozent auf 49,72 EUR), SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR), Rheinmetall (+ 2,25 Prozent auf 1 227,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 23,47 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,95 Prozent auf 55,44 EUR), Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,06 Prozent auf 47,70 EUR) und UniCredit (-0,79 Prozent auf 84,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 888 628 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 547,139 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at