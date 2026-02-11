Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 6 064,13 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,115 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent leichter bei 6 041,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 047,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 068,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 011,93 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,857 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 997,47 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 5 725,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 5 390,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 078,29 Punkten. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 7,17 Prozent auf 161,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 534,80 EUR), adidas (+ 1,19 Prozent auf 157,75 EUR), Enel (+ 0,96 Prozent auf 9,69 EUR) und Infineon (+ 0,86 Prozent auf 43,24 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 204,80 EUR), UniCredit (-2,10 Prozent auf 74,99 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 174,66 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,00 Prozent auf 5,93 EUR) und Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 29,68 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 080 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,982 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at