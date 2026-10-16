Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,57 Prozent auf 6 203,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent höher bei 6 177,45 Punkten, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 177,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 215,29 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,438 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 6 266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 283,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 652,01 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5,01 Prozent auf 1 077,40 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,85 Prozent auf 41,08 EUR), Airbus SE (+ 1,82 Prozent auf 198,24 EUR) und Siemens Energy (+ 1,75 Prozent auf 134,68 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-0,22 Prozent auf 270,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Bayer (-0,11 Prozent auf 44,36 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR) und Infineon (+ 0,00 Prozent auf 52,47 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 478 843 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 588,996 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at