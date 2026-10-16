Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 aktuell 16.10.2026 12:26:50

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Freitagmittag Kursgewinne.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,57 Prozent auf 6 203,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent höher bei 6 177,45 Punkten, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 177,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 215,29 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,438 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 6 266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 283,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 652,01 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5,01 Prozent auf 1 077,40 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,85 Prozent auf 41,08 EUR), Airbus SE (+ 1,82 Prozent auf 198,24 EUR) und Siemens Energy (+ 1,75 Prozent auf 134,68 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-0,22 Prozent auf 270,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Bayer (-0,11 Prozent auf 44,36 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR) und Infineon (+ 0,00 Prozent auf 52,47 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 478 843 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 588,996 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

mehr Analysen
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
15.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,10 1,10% Airbus SE
ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
Bayer 44,12 -0,92% Bayer
BMW AG 56,48 2,32% BMW AG
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,03 1,68% Eni S.p.A.
Infineon AG 51,65 -2,95% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 545,40 0,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 0,51% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
Siemens AG 266,75 -1,39% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,40 -0,68% Siemens Energy AG
TotalEnergies 80,92 2,42% TotalEnergies

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 204,23 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen