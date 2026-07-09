Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 6 241,55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,508 Prozent stärker bei 6 236,41 Punkten, nach 6 204,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 263,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 229,80 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,56 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Wert von 6 049,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 896,29 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 445,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,69 Prozent. Bei 6 431,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 155,02 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 270,95 EUR), UniCredit (+ 1,91 Prozent auf 81,58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,41 Prozent auf 6,18 EUR) und Infineon (+ 1,34 Prozent auf 71,24 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,91 Prozent auf 1 017,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,25 Prozent auf 252,10 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 136,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 71,68 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 564 757 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 581,904 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at