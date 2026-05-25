Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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25.05.2026 15:58:16
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu
Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,76 Prozent nach oben auf 6 125,58 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,030 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,431 Prozent auf 6 045,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 019,45 Punkten am Vortag.
Bei 6 129,41 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 045,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 883,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 173,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 326,31 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Deutsche Bank (+ 3,43 Prozent auf 29,13 EUR), Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 174,62 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 75,51 EUR) und Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 180,18 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,83 Prozent auf 22,81 EUR), BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 255,60 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 38,46 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 29,31 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 848 176 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 543,054 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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