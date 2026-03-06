Mercedes-Benz Group Aktie
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent auf 5 812,51 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,939 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 5 805,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 814,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 795,80 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 4,51 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 998,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 5 520,47 Punkten auf.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,647 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 736,80 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR), Deutsche Telekom (-0,24 Prozent auf 32,98 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,05 Prozent auf 55,62 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 483 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 462,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Analysen zu BASF
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,65
|-1,72%
|ASML NV
|1 112,60
|-5,50%
|BASF
|45,20
|-2,19%
|Bayer
|36,36
|-3,69%
|Deutsche Telekom AG
|32,71
|-0,79%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,21
|1,20%
|Infineon AG
|39,19
|-7,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,21
|-2,65%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|54,87
|-0,99%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,65
|-1,48%
|Rheinmetall AG
|1 589,00
|1,86%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Siemens AG
|225,60
|-0,64%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,10
|-3,06%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 719,90
|-1,09%
