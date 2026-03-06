Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Euro STOXX 50-Marktbericht 06.03.2026 09:29:31

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent auf 5 812,51 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,939 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 5 805,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 814,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 795,80 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 4,51 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 998,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 5 520,47 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,647 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 736,80 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR), Deutsche Telekom (-0,24 Prozent auf 32,98 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,05 Prozent auf 55,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 483 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 462,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Analysen zu BASF

06.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 BASF Neutral UBS AG
04.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 BASF Outperform Bernstein Research
