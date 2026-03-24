Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In Europa war am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 5 585,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,627 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 5 585,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 574,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 510,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 607,64 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 116,60 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.12.2025, den Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 415,79 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,53 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR), Enel (+ 2,09 Prozent auf 9,24 EUR) und Eni (+ 1,46 Prozent auf 22,96 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,04 EUR), Bayer (-1,88 Prozent auf 37,74 EUR), UniCredit (-1,74 Prozent auf 61,13 EUR) und Airbus SE (-1,12 Prozent auf 164,56 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 626 179 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 453,020 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 8,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at