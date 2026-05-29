Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch derzeit aufwärts.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,39 Prozent auf 6 078,89 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,081 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,147 Prozent auf 6 064,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6 055,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 079,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 064,01 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,554 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 5 816,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 5 371,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,87 Prozent auf 181,08 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 300,60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,67 Prozent auf 93,18 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,51 Prozent auf 51,54 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-2,45 Prozent auf 27,71 EUR), Siemens Energy (-1,82 Prozent auf 163,72 EUR), Infineon (-1,14 Prozent auf 79,20 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Eni (-0,31 Prozent auf 22,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 374 470 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 530,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at