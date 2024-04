Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent höher bei 5 002,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,316 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 4 986,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 966,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 986,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 023,90 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,197 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 4 983,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 480,02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 334,03 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,84 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 2,57 Prozent auf 5,86 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,77 Prozent auf 3,34 EUR), UniCredit (+ 1,76 Prozent auf 34,61 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 124,55 EUR) und Allianz (+ 1,07 Prozent auf 263,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-0,99 Prozent auf 32,48 EUR), Stellantis (-0,78 Prozent auf 24,96 EUR), BMW (-0,13 Prozent auf 111,75 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 199,85 EUR) und Eni (+ 0,26 Prozent auf 15,57 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 212 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 395,601 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 9,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

