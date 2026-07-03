Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,64 Prozent stärker bei 6 401,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,399 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,203 Prozent auf 6 373,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 360,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 406,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 368,15 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 053,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 5 692,86 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 5 343,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,42 Prozent aufwärts. 6 406,73 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,51 Prozent auf 283,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,56 Prozent auf 74,44 EUR), Infineon (+ 1,38 Prozent auf 77,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 167,84 EUR) und Enel (+ 1,16 Prozent auf 10,28 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 093,20 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 494,50 EUR), UniCredit (-0,31 Prozent auf 81,61 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 25,09 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 148 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 632,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at