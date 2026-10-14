Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus

Für den Euro STOXX 50 geht es aktuell aufwärts.

Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 6 210,46 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,324 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,145 Prozent stärker bei 6 175,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 167,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 215,81 Punkte, das Tagestief hingegen 6 175,67 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,552 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 280,19 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 5 552,05 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,15 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,75 Prozent auf 191,54 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 45,21 EUR), BASF (+ 1,63 Prozent auf 52,26 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,34 Prozent auf 302,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 140,68 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,65 Prozent auf 6,14 EUR), UniCredit (-0,61 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Bank (-0,50 Prozent auf 29,69 EUR) und Eni (-0,23 Prozent auf 25,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 964 411 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at