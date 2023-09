Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,68 Prozent höher bei 4 159,71 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,594 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,006 Prozent schwächer bei 4 131,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 131,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 161,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 106,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 293,69 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.06.2023, einen Wert von 4 344,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der Euro STOXX 50 bei 3 335,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 163,90 EUR), Infineon (+ 1,93 Prozent auf 31,36 EUR), Ferrari (+ 1,24 Prozent auf 277,80 EUR), Siemens (+ 1,03 Prozent auf 135,58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,97 Prozent auf 65,89 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,85 Prozent auf 5,78 EUR), Bayer (-0,81 Prozent auf 45,35 EUR), Flutter Entertainment (-0,66 Prozent auf 135,55 GBP), adidas (-0,48 Prozent auf 156,86 EUR) und UniCredit (-0,36 Prozent auf 22,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 955 408 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 351,085 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at