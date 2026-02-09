Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index-Performance im Fokus
|
09.02.2026 09:29:26
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester
Um 09:11 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 6 036,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent stärker bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 036,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 012,62 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 997,47 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 5 566,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 325,40 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,63 Prozent auf 77,12 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 154,20 EUR), Siemens (+ 1,40 Prozent auf 254,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 31,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-0,74 Prozent auf 9,43 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 30,21 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 17,83 EUR), BMW (+ 0,07 Prozent auf 88,50 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 388,10 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 323 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
08:35
|UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (APA)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|383,80
|-0,95%
|ASML NV
|1 186,40
|-0,52%
|BMW AG
|88,16
|-0,36%
|Deutsche Bank AG
|31,25
|-0,59%
|Deutsche Telekom AG
|30,29
|0,10%
|Enel S.p.A.
|9,37
|-1,60%
|Eni S.p.A.
|17,67
|-0,91%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|0,05%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,75
|-0,39%
|Rheinmetall AG
|1 631,00
|1,68%
|Siemens AG
|252,55
|0,30%
|Siemens Energy AG
|153,90
|1,38%
|UniCredit S.p.A.
|78,84
|6,14%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,45
|0,55%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 008,69
|0,17%