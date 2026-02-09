Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 09.02.2026 09:29:26

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch derzeit aufwärts.

Um 09:11 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 6 036,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent stärker bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 036,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 012,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 997,47 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 5 566,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 325,40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,63 Prozent auf 77,12 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 154,20 EUR), Siemens (+ 1,40 Prozent auf 254,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 31,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-0,74 Prozent auf 9,43 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 30,21 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 17,83 EUR), BMW (+ 0,07 Prozent auf 88,50 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 388,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 323 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
02.02.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 383,80 -0,95% Allianz
ASML NV 1 186,40 -0,52% ASML NV
BMW AG 88,16 -0,36% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,25 -0,59% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 30,29 0,10% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,37 -1,60% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 17,67 -0,91% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,75 -0,39% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 631,00 1,68% Rheinmetall AG
Siemens AG 252,55 0,30% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,90 1,38% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 78,84 6,14% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,45 0,55% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 008,69 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen