Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch derzeit aufwärts.

Um 09:11 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 6 036,14 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent stärker bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 036,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 012,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 997,47 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 5 566,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 325,40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,63 Prozent auf 77,12 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 154,20 EUR), Siemens (+ 1,40 Prozent auf 254,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 31,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-0,74 Prozent auf 9,43 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 30,21 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 17,83 EUR), BMW (+ 0,07 Prozent auf 88,50 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 388,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 323 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

