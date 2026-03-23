Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,18 Prozent auf 5 565,94 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,624 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,528 Prozent auf 5 472,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 501,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 376,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 683,93 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Wert von 6 113,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 5 749,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 423,83 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,86 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 5,36 Prozent auf 5,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), UniCredit (+ 4,16 Prozent auf 61,66 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR) und Airbus SE (+ 3,42 Prozent auf 166,42 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-2,98 Prozent auf 22,67 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 1 483,00 EUR), Deutsche Börse (-1,23 Prozent auf 240,30 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 9,11 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 31,54 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 383 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at