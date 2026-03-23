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Index-Performance 23.03.2026 17:58:57

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Montagabend Kursgewinne.

Am Montag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,18 Prozent auf 5 565,94 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,624 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,528 Prozent auf 5 472,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 501,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 376,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 683,93 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Wert von 6 113,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 5 749,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 423,83 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,86 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 5,36 Prozent auf 5,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), UniCredit (+ 4,16 Prozent auf 61,66 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR) und Airbus SE (+ 3,42 Prozent auf 166,42 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-2,98 Prozent auf 22,67 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 1 483,00 EUR), Deutsche Börse (-1,23 Prozent auf 240,30 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 9,11 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 31,54 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 383 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 185,00 0,34% ASML NV
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EURO STOXX 50 5 574,32 1,33%

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