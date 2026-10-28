Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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28.10.2026 17:58:44
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind
Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 6 168,36 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,280 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 6 177,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 164,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 181,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 140,57 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 6 301,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Wert von 6 289,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 704,35 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,44 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Eni (+ 1,63 Prozent auf 26,78 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 211,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,48 Prozent auf 5,99 EUR) und Airbus SE (-0,45 Prozent auf 192,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 429 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 7,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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