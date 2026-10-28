Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Kursverlauf 28.10.2026 17:58:44

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Der Euro STOXX 50 kam am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 6 168,36 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,280 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 6 177,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6 164,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 181,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 140,57 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 6 301,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Wert von 6 289,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 704,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,44 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Eni (+ 1,63 Prozent auf 26,78 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 211,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,48 Prozent auf 5,99 EUR) und Airbus SE (-0,45 Prozent auf 192,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 429 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 7,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,54 0,69% Airbus SE
ASML NV 1 500,60 2,05% ASML NV
Deutsche Bank AG 31,13 3,53% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 58,72 1,73% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 26,94 0,54% Eni S.p.A.
Infineon AG 54,07 2,79% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 -0,67% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,69 1,66% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,01 0,76% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 051,00 4,39% Rheinmetall AG
SAP SE 208,60 3,14% SAP SE
Siemens AG 273,60 1,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 135,66 5,10% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 207,07 0,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen