Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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10.08.2026 15:58:46
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Montagnachmittag
Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,20 Prozent auf 6 536,76 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,578 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,058 Prozent auf 6 520,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 523,86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 520,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 558,53 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 269,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 5 347,74 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,73 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 559,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,26 Prozent auf 167,75 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 63,47 EUR), Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR), Allianz (+ 1,15 Prozent auf 438,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 6,84 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 49,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 75,32 EUR), Siemens (-1,20 Prozent auf 276,45 EUR) und BMW (-0,87 Prozent auf 59,26 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 034 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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