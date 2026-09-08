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Index-Performance im Blick 08.09.2026 15:58:32

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 kommt am Dienstag nicht vom Fleck.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent höher bei 6 407,93 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,441 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,156 Prozent tiefer bei 6 394,01 Punkten in den Handel, nach 6 403,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 414,84 Punkte, das Tagestief hingegen 6 362,45 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5 362,81 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,53 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,12 Prozent auf 1 052,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 82,82 EUR), BMW (+ 1,46 Prozent auf 63,76 EUR), BASF (+ 1,41 Prozent auf 53,78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,99 Prozent auf 28,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4,24 Prozent auf 58,21 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), SAP SE (-1,12 Prozent auf 180,76 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,67 EUR) und Allianz (-0,85 Prozent auf 443,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 485 451 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 565,562 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,73 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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