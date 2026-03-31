Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
31.03.2026 17:58:39
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich
Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,30 Prozent fester bei 5 558,21 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,626 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent schwächer bei 5 535,57 Punkten in den Handel, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.
Bei 5 519,06 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 601,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 791,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 5 248,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,99 Prozent ein. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,75 Prozent auf 5,23 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 61,09 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 444,50 EUR), adidas (+ 2,24 Prozent auf 136,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 251,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), SAP SE (-0,08 Prozent auf 146,90 EUR), BMW (-0,08 Prozent auf 78,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,07 Prozent auf 86,40 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 218 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Mit 8,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
31.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
31.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
31.03.26
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Deutsche Börse-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.at)
|
31.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)