Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,30 Prozent fester bei 5 558,21 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,626 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent schwächer bei 5 535,57 Punkten in den Handel, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.

Bei 5 519,06 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 601,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 791,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 5 248,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,99 Prozent ein. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,75 Prozent auf 5,23 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 61,09 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 444,50 EUR), adidas (+ 2,24 Prozent auf 136,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 251,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), SAP SE (-0,08 Prozent auf 146,90 EUR), BMW (-0,08 Prozent auf 78,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,07 Prozent auf 86,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 218 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Mit 8,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at