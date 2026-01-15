Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Am Donnerstag klettert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,48 Prozent auf 6 034,05 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,127 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 6 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,05 Punkten am Vortag.

Bei 6 004,35 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 048,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,648 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 752,52 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 5 605,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 032,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,14 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 052,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,26 Prozent auf 129,00 EUR), adidas (+ 1,25 Prozent auf 162,15 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 261,15 EUR), UniCredit (+ 0,67 Prozent auf 71,87 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,40 Prozent auf 33,79 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,92 Prozent auf 16,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,65 Prozent auf 59,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,92 Prozent auf 47,27 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 793 411 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 427,369 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at