Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,87 Prozent auf 6 281,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,359 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 6 230,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 227,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 282,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 230,08 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 293,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 930,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 342,98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 57,12 EUR) und Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 194,54 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR), BMW (-1,34 Prozent auf 57,56 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 136,42 EUR) und adidas (-1,16 Prozent auf 179,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 223 671 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at