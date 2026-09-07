Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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STOXX-Handel im Blick 07.09.2026 15:58:49

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,14 Prozent stärker bei 6 402,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,442 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,125 Prozent auf 6 384,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 370,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 405,52 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 523,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 6 062,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 318,15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,43 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,68 Prozent auf 60,09 EUR), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,72 Prozent auf 48,51 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,55 Prozent auf 55,26 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 8,98 EUR), Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,15 EUR) und Deutsche Börse (-0,85 Prozent auf 278,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 508 643 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 6,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 498,00 1,52% ASML NV
Deutsche Börse AG 279,60 -0,43% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,21 -0,67% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,38 1,35% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,97 -1,25% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 23,35 1,04% Eni S.p.A.
Infineon AG 60,67 6,95% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,21 1,60% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,80 -2,28% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,89 0,11% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 182,98 -1,02% SAP SE
Siemens Energy AG 148,14 0,73% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,78 -0,69% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 398,60 0,09%

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