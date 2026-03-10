Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Index-Performance im Fokus 10.03.2026 17:58:57

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Der Euro STOXX 50 performte am zweiten Tag der Woche positiv.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 2,51 Prozent höher bei 5 828,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,816 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,357 Prozent stärker bei 5 705,47 Punkten, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 862,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 705,47 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 047,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 708,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,98 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,43 Prozent auf 5,37 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Enel (+ 0,68 Prozent auf 9,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 32,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,22 Prozent auf 529,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 442,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
