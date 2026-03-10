Deutsche Telekom Aktie
|Index-Performance im Fokus
|
10.03.2026 17:58:57
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 2,51 Prozent höher bei 5 828,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,816 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,357 Prozent stärker bei 5 705,47 Punkten, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 862,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 705,47 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 047,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 708,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,98 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,43 Prozent auf 5,37 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Enel (+ 0,68 Prozent auf 9,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 32,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,22 Prozent auf 529,80 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 442,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 192,60
|0,15%
|Bayer
|40,06
|1,79%
|Deutsche Bank AG
|27,14
|-0,79%
|Deutsche Börse AG
|236,20
|-1,79%
|Deutsche Telekom AG
|32,66
|0,00%
|Enel S.p.A.
|9,45
|-0,92%
|Infineon AG
|41,45
|1,71%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,32
|-0,69%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|526,80
|-0,34%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,98
|0,88%
|SAP SE
|164,96
|-2,84%
|Siemens AG
|228,60
|-0,54%
|Siemens Energy AG
|154,75
|-0,99%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|91,74
|1,62%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 794,68
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.