Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 2,51 Prozent höher bei 5 828,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,816 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,357 Prozent stärker bei 5 705,47 Punkten, nach 5 685,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 862,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 705,47 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 047,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 708,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,98 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,43 Prozent auf 5,37 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Enel (+ 0,68 Prozent auf 9,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 32,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,22 Prozent auf 529,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 10 599 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 442,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at