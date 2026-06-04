Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Am Donnerstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,62 Prozent stärker bei 6 090,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,106 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 6 058,16 Punkten, nach 6 053,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 095,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 052,17 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,610 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 763,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 870,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 405,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,11 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,49 Prozent auf 164,50 EUR), Airbus SE (+ 4,55 Prozent auf 177,02 EUR), Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 27,74 EUR), Bayer (+ 2,48 Prozent auf 35,56 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,83 Prozent auf 245,30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,35 Prozent auf 85,05 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,76 Prozent auf 49,08 EUR), BMW (-1,51 Prozent auf 70,24 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 23,22 EUR) und Siemens (-1,07 Prozent auf 272,05 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 623 634 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 563,404 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at