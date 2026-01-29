Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

Index-Bewegung 29.01.2026 09:29:02

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent fester bei 5 963,74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,065 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,513 Prozent auf 5 963,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 933,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 946,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 971,83 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,248 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 5 751,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 705,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 230,66 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,33 Prozent auf 47,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 58,57 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 104,75 EUR) und adidas (+ 1,63 Prozent auf 146,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 32,37 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 831,50 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 208,80 EUR) und Enel (-0,22 Prozent auf 9,21 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1 343 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 471,943 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

adidas 146,85 1,24% adidas
ASML NV 1 244,60 4,17% ASML NV
Deutsche Bank AG 32,29 -2,36% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 209,00 -0,10% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 47,29 2,07% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,21 -0,07% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,92 0,48% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,28 1,91% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,70 -0,03% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 837,50 -0,35% Rheinmetall AG
SAP SE 178,58 -9,61% SAP SE
Siemens AG 259,25 3,16% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,65 1,80% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 963,74 0,51%

