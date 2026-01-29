Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index-Bewegung
|
29.01.2026 09:29:02
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent fester bei 5 963,74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,065 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,513 Prozent auf 5 963,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 933,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 946,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 971,83 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,248 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 5 751,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 705,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 230,66 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,33 Prozent auf 47,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 58,57 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 104,75 EUR) und adidas (+ 1,63 Prozent auf 146,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 32,37 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 831,50 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 208,80 EUR) und Enel (-0,22 Prozent auf 9,21 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1 343 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 471,943 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,85
|1,24%
|ASML NV
|1 244,60
|4,17%
|Deutsche Bank AG
|32,29
|-2,36%
|Deutsche Börse AG
|209,00
|-0,10%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,29
|2,07%
|Enel S.p.A.
|9,21
|-0,07%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|0,48%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,28
|1,91%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,70
|-0,03%
|Rheinmetall AG
|1 837,50
|-0,35%
|SAP SE
|178,58
|-9,61%
|Siemens AG
|259,25
|3,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,65
|1,80%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 963,74
|0,51%