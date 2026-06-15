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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index-Performance im Blick 15.06.2026 09:29:48

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montagmorgen fort.

Um 09:13 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,54 Prozent stärker bei 6 282,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,358 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,610 Prozent stärker bei 6 225,36 Punkten in den Handel, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 294,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 225,36 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 827,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 5 716,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 290,47 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,51 Prozent auf 29,75 EUR), BMW (+ 3,31 Prozent auf 69,22 EUR), SAP SE (+ 3,19 Prozent auf 144,74 EUR), Airbus SE (+ 3,06 Prozent auf 184,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,05 Prozent auf 91,12 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-3,01 Prozent auf 22,25 EUR), Rheinmetall (-1,13 Prozent auf 1 192,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 247,90 EUR), Enel (+ 0,14 Prozent auf 9,78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 28,43 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 799 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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