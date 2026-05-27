Pluszeichen in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50

Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,39 Prozent auf 6 088,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,124 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 6 069,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 064,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 069,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 131,09 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,706 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 5 860,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 138,41 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 27.05.2025, mit 5 415,45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,06 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 5,73 Prozent auf 166,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,69 Prozent auf 52,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,03 Prozent auf 93,24 EUR), BMW (+ 2,92 Prozent auf 77,46 EUR) und Airbus SE (+ 1,90 Prozent auf 175,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4,39 Prozent auf 173,34 EUR), Eni (-2,22 Prozent auf 22,64 EUR), Enel (-2,04 Prozent auf 9,61 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 76,42 EUR) und Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 250,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 965 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,379 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at