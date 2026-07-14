Pluszeichen in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Wenig Veränderung war schlussendlich in Europa zu beobachten.

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 282,90 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,387 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,361 Prozent auf 6 248,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 271,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 211,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 288,69 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 6 187,63 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 5 984,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 370,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 45,11 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 31,45 EUR) und BASF (+ 1,17 Prozent auf 49,42 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR), Bayer (-1,60 Prozent auf 49,12 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 57,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 26,59 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 770 215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at