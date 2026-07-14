adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
14.07.2026 17:58:50
Pluszeichen in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 282,90 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,387 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,361 Prozent auf 6 248,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 271,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 211,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 288,69 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 6 187,63 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 5 984,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 370,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,85 Prozent auf 45,11 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 31,45 EUR) und BASF (+ 1,17 Prozent auf 49,42 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR), Bayer (-1,60 Prozent auf 49,12 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 57,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 26,59 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 770 215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
09:30
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:30